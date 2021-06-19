勞工紓困貸款10萬元開放申辦僅4天，累積申貸件數達110.9萬件，遠遠超過原訂的50萬個名額，勞動部昨晚間宣布，今0時起截止收件。對此，行政院發言人羅秉成表示，勞動部有評估要增加名額，正朝正面方向規畫，預計下周院會討論後拍板。

勞工紓困貸款15日開辦，本次貸款人數上限為50萬，並新增前年或去年收入50萬元以下條款，開辦申請短短4天，截至昨天傍晚，已有110萬9552人申請，銀行核貸34萬756件，勞動部臨時宣布，9日凌晨0時起，銀行暫緩受理新申請案。

對此，羅秉成表示，原定勞工紓困貸款50萬個名額申請額滿，勞動部先暫停收件，因部分申請者仍在資格審查，可以預期會超過名額，因此銀行端先暫停申請，勞動部則朝增加員額的方向辦理。

至於會增加多少名額以及是否放寬申辦資格條件，羅秉成強調，預算經費勞動部正在評估，現在只是暫停受理申請，至於申辦條件是否鬆綁及增加多少額度，勞動部仍在盤點。

對於紓困4.0精進方案，外界提出紓困貸款名額加碼、夏季電費減免、勞工及企業紓困對象及資格放寬等建議，羅秉成表示，紓困4.0精進方案國發會正在彙整資料，24日院會討論後拍板。