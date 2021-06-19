立法院昨三讀通過紓困4.0預算案，國民黨團提出的擴大採購充足的國際認證疫苗等案，毫無懸念地遭民進黨團全數封殺。資深媒體人陳文茜表示，疫苗牽涉的是人命，人命關天，人命可以表決嗎？生命權在台灣正逐步被另類威權體制侵害，更痛斥蔡英文總統遠不如軍人政變的泰國總理。

國民黨團提出的高端EUA審查全程公開、國產疫苗須完成三期試驗再施打、擴大採購充足的國際疫苗等案，昨在立院院會進行紓困4.0預算案表決時，全數遭民進黨團封殺。

對於立院昨上演的表決大戰，資深媒體人陳文茜說，她全身戰慄，因她不知道基於什麼因素，立法院對決需要牽涉疫苗採購，到底是基於什麼科學立場，高端疫苗緊急授權的專家審查會，不能比照美國EUA當第一個輝瑞疫苗問世時全程直播，取信於民？

陳文茜直呼，那是要打到人民身上的疫苗，每個人對於自己的身體，該不該施打，都該享有自主選擇權，這是人民的天賦人權；不是高高在上的政府的權力，也不是躲躲藏藏的專家的權力。她強調，「生命權」是所有人權項目中，最至高無上的人權，但在台灣，它們正一步步被另類威權體制侵害了。

陳文茜說，昨天立法院表決8月前加採購國際疫苗，包括針對青少年疫苗，孕婦需要的莫德納疫苗，及針對變種病毒日韓美加澳等國均已下單的Novavax疫苗，民進黨依主席總統的意志，還是全黨舉手封殺。

陳文茜直言，綠委手舉起來，按下反對的按鈕時，可能代表幾百個，幾千個生命，未來還要死亡，許多人看到蔡英文終於點頭同意台積電、永齡基金會購買1000萬BNT疫苗，開始樂觀了，但永齡基金會執行長劉宥彤已表明，疫苗是賣方市場，不會有現貨等人決定要或不要，也就是它不會隨叫隨到。

疫苗不足掀搶打潮，陳文茜批評，原來台灣是依特權排序生命的可悲之地，最可怕的即使慘況已如此，掌權者仍不肯承認錯誤，也不大幅修正政策，對比軍人政變掌權的泰國總理巴育已向人民道歉，坦言泰國政府採購疫苗不足，宣布加採購共2800萬劑國外疫苗，「他的謙卑，勝過我們的民選總統」。