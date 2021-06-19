國內期待的疫苗又要來了！我方購買的第3批莫德納疫苗傳出將於20日下午抵達桃園機場、美國捐贈的75萬劑莫德納疫苗，也有消息指20日清晨到；這2個航班皆由華航負責，相關人士證實已接獲「周日待命」指示。華航表示無法回應，由疫情指揮中心統一說明。
據指出，我國採購的505萬劑莫德納疫苗，第3批41萬劑將循前2批路線，從盧森堡起飛，中停杜拜後，最快20日下午3時20分抵達桃園機場。由美方捐贈的75萬劑，則傳20日清晨抵達。
相關人士表示，確實接獲疫情指揮中心「周日待命」的指示，但過去也曾發生被通知待命，結果疫苗最後一刻沒上飛機的狀況，暫時不敢把話說死。
總統府發言人張惇涵表示，現階段無法評論相關訊息，部分內容並不正確，若有確定訊息，會適時向各界說明，無須多加揣測。總統府強調，誠摯感謝美國政府協助，也期盼美國所提供的疫苗能夠早日運送來台。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，到目前還沒有辦法證實這樣的情況。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。