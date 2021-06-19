美濃國中接種站人潮也明顯減少。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄報導）

接種站出現人潮幾乎多為醫護相關人員。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄報導）

高齡長者開放施打疫苗，但連日來不斷傳出有慢性病史的長者施打後死亡的案例，導致連續兩天出現「緩打潮」。19日恰逢大雨，高雄最大接種站、巨蛋體育館及高雄展覽館甚至可見長者施打區「掛零」的現象，有家屬則寄望後續抵台的莫德納、BNT疫苗。

近日長者猝死案，解剖結果陸續出爐，死因幾乎與心血管、慢性病史有關，CDC也強調此現象無法證明與注射AZ疫苗正相關，與「平均死亡率」相比也正常。不少長者家屬坦言，看到這樣的情況，已經不是科學判斷的問題，長者本人和家人都陷入情感上的掙扎，確實很有壓力。

高雄市目前開放高雄82歲以上長者開始接種疫苗，尚未接種或需要施打第2劑的一至三類人員也可以到高雄五大接種站（巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、岡山農工、美濃國中）施打依苗。

衛生局統計（社區接種站），15日開放87歲以上長輩接種疫苗以來，接種率至17日、82.9％到達巔峰，但18日開放82歲以上長輩接種，接種率一口氣降至53％。

高齡長者接種率急殺，不排除受連日長輩施打後猝死、新一批莫德納疫苗抵台、鴻海與台積電採購德國BNT疫苗等訊息影響。

民眾陳先生家中有近90歲、嚴重失智又需固定洗腎的老母親，洗腎中心要安排注射疫苗，但因為無法確認長者意願，家屬也陷入打與不打的天人交戰。

也有不少自體免疫疾病、心臟裝過支架等特殊體質的長者及家屬抱持更謹慎的態度，把希望放在後續進口的其他疫苗，將與醫師進一步討論、評估安全性。