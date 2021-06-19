台大今(19)日召開校務會議，學輔中心主任陳士元在簡報時提到，校方將推動「學習調整制度」，即學生如遇緊急突發事件，像是包含創傷症候群等狀況，可在修課、繳交作業、修業年限等更有彈性。該制度預計9月新學期上路，並於暑假期間招募學輔專員。

陳士元以台鐵太魯閣號事故為例來說明，並假設有學生事發時在車上，而出現類似創傷症候群症狀，從而影響學業表現，經學務長核准，就能在停修、減修、繳交作業、修業年限等，具有更多彈性。

陳士元提到，所謂的「學習調整制度」，在9月新學期正式上路後，會稱為「校園生活支持方案」，實際做法是學生經評估有緊急需求，有3個途徑可啟動，包括原本就有的特教生鑑定、緊急突發事件，以及視學生狀況召開的諮詢委員會評估。

陳士元提到，暑假期間將針對這項計畫招收學輔專員，並確立學院駐點合作模式，預計9月新學期開始後就能正式實施。目前包括社科院、法律學院、管理學院、生農學院已確認專員駐點空間，文學院、電資學院的作法，也正研擬中。

至於非重大緊急事件的認定，陳士元說，則是由相關單位轉介，視學生狀況召開諮詢委員會，透過第三方公正單位協助擬定協助方案。委員會成員將包括學務處、院系所主管、校內相關單位代表，以及校內諮詢委員1到3人。