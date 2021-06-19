好心肝特權疫苗調查結果出爐 台北市長柯文哲記者會說明

知名肝病診所「好心肝」日前被爆給政商界、媒體界高層打特權疫苗，經北市府政風處調查後指出，疫苗撥配過程中有中央級民代介入，先撥配85瓶給小禾馨診所。對此，台北市長柯文哲證實，這名中央級民代是立法委員高嘉瑜。

北市今天召開記者會公布調查結果，政風處長沈鳳樑說明，有訪談疾管科科長、股長2位承辦人以及局長，也訪談了好心肝接洽的執行長，他用書面回覆相關意見，查察發現確實當時就是發給這三家診所，即好心肝、禾馨、合眾。報告也指出，禾馨最早在5月31日到6月8日拿到85瓶疫苗，「5月30日有中央級某民代轉達要求，黃局長就把要求轉給專員」，小禾馨集團總共拿到85瓶。

針對有中央級民代介入，柯文哲說，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過她一定有她的說法，我也不預設立場，為什麼會打電話給衛生局？一定是選民請託。柯文哲強調，我也不去替誰解釋，我只公布事實，每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。

副市長黃珊珊表示，責任部分已經說明衛生局黃局長當時交代專員，那好心肝的部分是吳股長經過科長同意發出去115瓶，涉有行政違失部分，除黃局長是政務人員，將另行檢討，其他三人交由相關機關檢討行政責任。這幾家診所是否有違反中央規定，她說，目前為止好心肝兩家診所查明大部分施打人員非一到三類，裁處各兩百萬，下周會寄出，禾馨還再清查，合眾也清查大部分跟醫事人員有關。柯文哲總結，調查結果就是這樣，該負責就負責。