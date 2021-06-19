46歲天后李玟先前傳出和外籍富商老公Bruce婚姻觸礁，但她後來澄清沒此事，更分享全家福照片證明自己和先生及兩個繼女感情依舊。最近網友討論起李玟先前分享的素顏影片，大方的她過去常分享自己素顏運動、上美容院的實況，發現她沒了眼線和假睫毛似乎判若兩人。

李玟2011年風光嫁給身家約90億台幣的老公Bruce，並成為老公兩個女兒的繼母，先前李玟坦言有意拚生子，但無下文。去年7月她突然發文：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，並透露需要時間克服目前的障礙，讓人質疑是否婚姻生變。

李玟素顏運動影片引發討論。（圖／翻攝自星聞快遞微博）

對此，李玟親自回應：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，解釋是因疫情期間有更多在家跟自己相處的機會，經由姊姊介紹看了很多心理學的書跟影片，省思說：「世界偶爾不美好，但是我們也要練習讓自己樂觀去面對」，並呼籲大家若遇到低潮，一定要找身邊的人求救。

李玟平時大方常分享素顏影片。（圖／翻攝自星聞快遞微博）

近日，「星聞快遞」微博分享多張李玟素顏照片，驚訝說：「這是李玟？真的不敢認，即便是素顏，這跟化妝後也太不像了吧」，認為李玟妝前妝後像是兩個人，猜想她是否因為拚人工受孕服藥導致有點浮腫，網友則說：「怎麼？人不能自然老去嗎？你身邊50多歲的哪個能和她比？」、「角度燈光都有關係吧，而且她本身就不是大眼睛，但是這種眼睛笑起來迷人啊」、「別人不化妝，自然狀態不好嗎？身體健康第一！」。

而身材性感的李玟，常被媒體稱讚有「零贅肉身材」，小蠻腰與S曲線完全不輸其他女星，先前她透露出席活動前都會節食，「怕吃了會有小肚肚」，平時她也嚴格控制飲食，只吃清淡的水果蔬菜，更會做上百下仰臥起坐運動維持小腹平坦，證明了世上沒有醜女人，只有懶女人。