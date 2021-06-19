今周六（19日）是鄭元暢（小綜）的生日，往年他都在工作或是和公司的夥伴一起吃飯慶祝，今年因為疫情，他乖乖在家陪媽媽。
今天也是YouTube官方頻道設立1周年，小綜特別蒐集粉絲問題，預計今天播出《不專業廚房1周年Q&A特輯》接受粉絲的嚴刑拷問！他在預告的影片中加碼爆料，自從媽媽看了《不專業廚房》後，都會學廚房教的菜，結果2、3個禮拜都會一直吃到同樣的菜色，讓他直呼太恐怖。
小綜選在1周年這天解密大家對不專業廚房的疑問，沒想到竟有粉絲提問「小綜是不是有隱藏實力」？讓小綜一頭霧水的表示：「我為什麼要隱藏實力？我就是0廚藝啊。」有粉絲問他何時可以邀粉絲一起辦桌？節目重點不應該是食物，不是喝酒聊天的節目嗎，他直白地說：「我自己煮的食物都不敢吃了，那會鬧人命啊。」
這一年《不專業廚房》邀到許多重磅嘉賓有許瑋甯、楊丞琳、林依晨、楊謹華、ELLA陳嘉樺、信、海芬、林心如、陶子、吳慷仁、陸明君、修杰楷、陳喬恩跟阮經天等，除了有很多平常很少上節目的大咖之外，在廚房中完全不做作的自然互動，都是獲得好評的原因。
鄭元暢不止一次表示「做這一個節目最大的收穫就是友情」，也真心的感謝所有參與錄製的好友們，希望疫情結束後能盡快進行第2季的錄製。他還說是不是應該要來錄製1集比較不瘋狂的，不然有的朋友都不敢來上節目，但才說完馬上就自己吐槽說，可是節目好像已經惡名昭彰了，每位要來的嘉賓都已經抱著會喝酒失態的心理準備。
最特別的是這次粉絲提問募集，因為拍攝電視劇《無神之地不下雨》而熟識的好友柯佳嬿也參一咖一起留言提問，小綜還特別在影片中電話突擊柯佳嬿，大家可鎖定今晚8:30播出的《不專業廚房一周年Q&A特輯》。
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