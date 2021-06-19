宜蘭縣員山農會一名45歲阮姓廚師，今年3月20日獨自前往抹茶山時，疑因不熟山況，在三角崙山附近迷路失蹤，義勇消防總隊新板山域搜救分隊長劉崑耀，昨（18）晚在臉書寫道：「本月8日在新北市新店撈到半截浮屍，經DNA比對後，確認是失蹤近3個月的阮女」。劉崑耀分析表示，阮女迷途後可能不慎跌入深潭或瀑布落水，再被暴漲的溪水沖到翡翠水庫，因遺體撞擊到石頭，才會造成上下半身分離。

45歲的阮女為越南籍新住民，3月20日獨自攀登礁溪鄉聖母山莊攀登抹茶山後失蹤，失聯之前還拍下附近景色傳給兒子說：「寶貝！媽媽迷路了嗎？爬到上面這邊來了，沒有…沒有看到人啊，是不是迷路了？」兒子驚覺不對，當天下午3時許，打電話報警尋求協助，新北市、宜蘭縣消防局獲報後，動員300多名人力與搜救犬，苦尋兩個多禮拜苦無所獲，劉崑耀協助支援宜蘭縣13次搜尋也未果，直到翡翠水庫管理局人員本月8日清掃木頭時，才發現一具只剩下半身的遺體漂浮在水面上。

警、消獲報到場打撈上岸後，由於遺體狀況與時間點吻合，警方推測可能就是失蹤的阮女，因此通知家屬進行DNA比對，昨（18日）證實該遺體就是失蹤近3個月的阮女。

參與上山搜救的劉崑耀，昨晚在臉書發文感慨：「經過將近3個月的搜尋，終於確認迷途者已身亡，誤入溪谷再添冤魂」，劉表示，當初透過阮女手機定位發現，她最後位置出現在姑婆寮溪上游稜線上，但在附近包含姑婆寮溪、四堵溪等水域搜救，都苦無所獲，後來全台發布三級警戒就被迫中止搜救行動。

劉研判，阮女可能因迷途，焦急下姑婆溪，卻不慎墜到深潭或瀑布中，之後6月初又連下多天豪雨，姑婆寮溪水暴漲，阮女的遺體就隨著大水沖到坪林區翡翠水庫上游段，可能遺體碰撞到石頭，才會被分成兩截。