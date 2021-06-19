洋基本周3連戰橫掃藍鳥，還在系列賽關門戰演出錯縱複雜的三殺。當時是一二壘有跑者的一次內滾，洋基投手金恩(Michael King)撿球傳一壘解決打者，剩餘兩位跑者就很不好抓了。由於不是高飛球出局，跑者可以隨意移動，還可能突襲本壘，但在一陣混亂之後，藍鳥兩位跑者全數出局，洋基神奇完成了三殺。

洋基對藍鳥發動三殺成功。（MLB臉書）

藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)從三壞球無好球的情況下搞到滿球數，最後擊出這顆內滾而出局。一壘手勒馬修(DJ LeMahieu)接球封殺之後傳給站在二壘的游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)，兩位跑者這時已經接近三壘和本壘。

托瑞斯行進間傳給捕手桑契斯(Gary Sánchez)，桑契斯往三壘方向跑並傳給三壘手厄薛拉(Gio Urshela)夾殺了跑者西曼(Marcus Semien)，二人出局。

最後一位跑者畢薛特(Bo Bichette)原本有機會返回二壘，但他看見厄薛拉追出去夾殺，於是回頭改衝三壘。然而托瑞斯老早就補位三壘在等著他呢，厄薛拉回身一傳球，托瑞斯成功觸殺畢薛特，三人出局！

藍鳥對托瑞斯的觸殺提出挑戰，但三壘審維持原判。

這個鏡頭成為罕見的「1-3-6-2-5-6」三殺，由投手發動，中間經過一壘手、游擊手、捕手、三壘手、游擊手的混亂三殺。這種情況下極度考驗野手與跑者的應變能力，洋基游擊手托瑞斯行進間傳球，並且一路衝向三壘補位是關鍵的正確動作，兩位藍鳥跑者雖然陷於被動，畢薛特仍有機會逃脫，可惜他做出錯誤判斷。