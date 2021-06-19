新冠肺炎疫情爆發至今，新北宣布因染疫確診往生者的市民，發放慰問金10萬元給往生者家屬，台北市則表態不跟進。對此，議員王欣儀痛批，台北市已有206位市民因確診往生，身為地方父母官的柯市長卻如此吝於給予關懷慰問金，太過缺乏同理心。

王欣儀指出，新冠肺炎畢竟與流感、腸病毒、水痘等不同，新冠肺炎至今沒有特效藥，且在台灣缺乏足夠疫苗提供國人施打的情況下，面對突如其來的疫情爆發，造成多人不幸染疫往生，許多家屬痛失親人。

王欣儀表示，新北市府發放10萬慰問金是運用「防疫基金」的撥款，以協助新冠往生患者家屬度過難關，而雲林縣也是運用各界捐贈的新冠肺炎專案善款，推出疫苗接種慰助方案。

王欣儀直言，台北市同樣也有「covid-19疫情防疫及照顧服務捐款專戶」，捐款人本意就是要幫助染疫家庭，為何硬要如此摳門，不將善款拿來運用、比照辦理？

王欣儀說，截至6月17日止，北市covid-19捐款專戶累計入帳金額逾3.7億元，持續增加中，目前經捐款專戶管理委員會審查通過同意支用金額約1.19億，也尚有餘裕可用來發放相關慰問金。

王欣儀認為，柯市長應將心比心，儘快研議透過北市covid-19捐款專戶發放慰問金，給因染疫往生者及針對因施打疫苗導致死亡者之家屬，除了能表達慰問、哀悼的心意之外，也同時能協助、照顧他們，減輕喪葬費用支出負擔。