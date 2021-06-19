本土疫情延燒1個多月，新北市經發局日前實地抽查轄內25家企業防疫措施，其中位在林口區的維洋科技公司員工餐廳不僅沒裝置隔板，也沒採取梅花坐等防疫措施，經發局表示，已依傳染病防治法開罰1萬5000元罰鍰，若再次稽查仍未改善，將按次連續處罰，保障員工健康安全。

新北市經發局長何怡明表示，新北市共有1073家員工數100人以上企業，經發局日前去函要求各企業配合市府防疫措施，並要求業者主動回復工作場所相關照片，逐一電訪掌握企業防疫措施和改善情形；其中，有約3成7、368家企業設置員工餐廳，161家設有員工使用公共設施如健身房等。

何怡明指出，經發局日前再次實地抽查25企業，其中位在林口區的維洋科技股份有限公司，昨天稽查時不僅沒為員工餐廳裝置隔板，也沒採取梅花坐等防疫措施，市府已依《傳染病防治法第》70條第1項第3款規定處以1萬5000元罰鍰，若再次稽查仍未改善，將按次連續處罰。

此外，新北市經發局將於下周與新北產業園區服務中心、新北產業園區二批標準廠房管委會合作開設快篩站，針對該園區1000多家企業員工快篩，並加強稽查工廠防疫措施，確保員工健康安全。