車速過快騎到對向車道 台三線重機撞轎車後再擦撞公車 13:592021/06/19 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台三線峨眉鄉89K處，發生張姓重機騎士撞車死亡案。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台三線峨眉鄉路段發生重機騎士死亡車禍！1名36歲張姓重機騎士，19日上午10時40許，沿台三線一路北上進入新竹縣峨眉鄉89k處，在長青茶行前的彎道，疑車速過快開到對向車道，撞車後當場身亡。 警方初步了解，張男是苗栗頭份人，由南往北行駛，開到對向先撞到1輛轎車，再擦撞到獅山線公車，倒地後安全帽也掉落，臉部和頭部等處受到重創。消防人員到場時，張男已無生命跡象，送醫仍告不治，案由警方調查處理中。 新聞幕後－台積神救援 郭董買BNT解套 駕駛疑行駛國道積水處「打水漂」失控撞護欄女乘客當場死亡 #台三線 #峨眉鄉 #重機騎士 #對向車道 #張男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電、永齡買BNT疫苗 沈富雄爆民進黨擔心一件事 02:102021/06/19 政治 BDI飆11年新高 散裝航運爆漲停潮 04:102021/06/19 財經焦點 苗栗2長者走了 施打衛生所主任自責 04:102021/06/19 生活新聞 魚塭成名車墳場 原來是詐保 04:102021/06/19 社會新聞 台灣疫苗荒 德國之聲披露民眾赴陸、美接種的原因 11:282021/06/19 國際 24萬劑抵台 第二批莫德納來了 04:102021/06/19 財經要聞 家屬控指揮中心 鼓勵老人送死 04:102021/06/19 生活新聞 調查王儲查爾斯涉嫌謀殺黛妃 英前高官曝內幕 10:482021/06/19 國際 政府授權郭董買疫苗曝玄機？藍委一件事狠掀蔡政府真面目 09:122021/06/19 政治 最美宮廟禮生比基尼開到肚臍 慵懶濕身片消暑氣 12:352021/06/19 搜奇 全國停課中 韓國瑜親自開車載100台愛心筆電：送偏鄉育幼院 10:412021/06/19 政治 社會熱門新聞 越女攀抹茶山失蹤3月尋獲半截屍 搜救教官曝「遺體分離」可能原因 - 社會 真要命！現役軍人遭兵變當街擊斃前女友 解剖驚見「一槍穿心」 - 社會 「丈母娘最愛」是他 網紅定617羅一鈞日 鐵粉認暗戀很久 - 社會 見2護理師大吵 正義哥為護花痛罵「妳脫光我也不想看」完了 - 社會 女持藍波刀砍死友人 法院因這理由一二審都判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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