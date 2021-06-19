台三線峨眉鄉路段發生重機騎士死亡車禍！1名36歲張姓重機騎士，19日上午10時40許，沿台三線一路北上進入新竹縣峨眉鄉89k處，在長青茶行前的彎道，疑車速過快開到對向車道，撞車後當場身亡。

警方初步了解，張男是苗栗頭份人，由南往北行駛，開到對向先撞到1輛轎車，再擦撞到獅山線公車，倒地後安全帽也掉落，臉部和頭部等處受到重創。消防人員到場時，張男已無生命跡象，送醫仍告不治，案由警方調查處理中。