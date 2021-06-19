一名在銀行工作的網友發文表示，近日發現不少民眾來申請紓困貸款，但核對資料後卻發現，他們明明就不缺錢，讓他實在不解這樣做的心態，對此，許多網友看完紛紛表示，借了拿去投資啊，反正利率很低，幹嘛不借？

一名網友昨在PTT上發文表示，他在銀行工作，專門核對客戶的資料以及初級徵審客戶財力是否合規，近日不少民眾來申請紓困貸款，但他看了一些民眾的資料後覺得，這些人明明都不缺錢，實在不太懂為何要為了10萬元、少少的利息來借錢。

許多網友看了直呼，很多人想拿這筆錢來投資，「借了拿去投資錢滾錢啊」、「利息少做好投資」、「利率低啊，借來買股都爽」、「就是越有錢才越借，有錢人就是用自己的錢加別人的錢來滾的」、「傻傻分批買『元大50（0050）』也會賺」、「一堆人拿去玩股票」、「利率低啊！借來買股都爽」、、「十萬丟進股市裡眼光好可以賺錢」、「放股票領股利，都比貸款利率高，幹嘛不借」。

另也有網友表示「就是缺錢才會借錢」，「1個多月沒工作下個月沒薪水沒工作，借來做備用金還可以吧」、「做生意本來就是這樣啊，能不用自己的就借啊，更何況利息這麼少」、「房貸利率比較高，所以我借十萬去還房貸」、「拿去繳房貸都有賺」。