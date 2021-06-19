台南市近日雨量進帳豐沛，3大水庫水位飆漲，南化水庫更近9成滿，台南市水利局19日建議水利署南水局優先使用南化水庫供水，避免滿水溢流，減輕曾文、烏山頭水庫供水負擔。南水局表示，會加大南化水庫出水，但難為其他兩座水庫省水。

台南市5月底、6月初即時天降甘霖，曾文水庫水位回升已達2成3水量，烏山頭水庫約6成滿，南化水庫更接近9成滿。

台南市水利局建議，南化水庫近日越域引水高雄市旗山溪的水源充足，蓄水速度較快，應該有效運用水資源，近期供水優先由南化水庫支應，減少曾文水庫用水，避免南化水庫滿庫溢流，浪費珍貴水資源。

水利署南水局表示，南化水庫最近每天進水量約350萬噸，其中從旗山溪越域引水入庫約270萬噸，如果水庫快滿，會先關閉約域引水道，調整水位。

南水局說明，曾文、烏山頭水庫與南化水庫的供水區不同，前兩者的管線供給曾文溪以北地區用水，後者管線供給曾文溪以南用水，雙方只有在供水邊境處有部分管線相通，增加南化水庫的出水，並無法有效減輕前者的供水壓力。

儘管南化水庫的水量已快滿庫，烏山頭水庫水量達6成滿，庫容量全台最高的曾文水庫水量仍僅2成3，整體水量比去年同期約少了8000萬噸，台南市水情仍為橙燈，限水無法解除。

南水局表示，台南市水利局用意良善，仍會參考，加強南化水庫出水量，在與曾文、烏山頭水庫供水的管末交接邊境，多使用南化水庫的供水。