[7]格里茲曼 Antoine Griezmann [19]本澤馬 Karim Benzema 組成的鋒線表現十分理想（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[法國@匈牙利][06/19(六)21:00][編號635]

2018世足賽冠軍法國在首場分組賽對上強敵德國有水準演出，利用最善長的速度以防守反擊戰術製造了不少攻門的機會。中後場球員防守紀律嚴謹，壓前縮後表現出整體合作純熟，令他們控制了上半場的戰局。下半場法國隊集中力稍為下降，有點反過來被德國壓制，幸好後防線仍保持不失。

[10]姆巴佩 Kylian Mbappé 表現依然出色，這場比賽讓他發揮的空間很多，利用速度衝擊對方的防線。[6]博格巴 Paul Pogba 在國家隊後腰的位置打得特別出色，他都可以輕鬆自在地將皮球送到隊友腳下，第二個進球也是源自他的美妙傳送。法國隊每個位置上都是目前歐洲中頂級的球員，匈牙利不可能只單單防守這這兩位球員，其他位置的球員都有取得進球的能力。法國目標取得七戰全勝的紀錄去取得冠軍。

匈牙利不幸地在防守表現不俗的情況下，對上葡萄牙的比賽於末段丟球而落敗，強隊往往能夠在完場前取得致勝進球。而本場比賽戰況應該也會差不多，法國隊陣中每位球員都獨當一面，[7]格里茲曼 Antoine Griezmann、[19]本澤馬 Karim Benzema 及博格巴 將會嘗試攻破對方防線。預期他們可控制戰局，輕取匈牙利。[客勝/2:0/3:0]

[21]京多安 İlkay Gündoğan 在中場位置舉足輕重（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[德國@葡萄牙(中立場地)][06/20(日)00:00][編號636]

雖然葡萄牙整場比賽都有不斷作出攻擊，但他們在最後階段才攻進匈牙利的大門，取得首場分組賽勝利。

[7]C羅納度 Cristiano Ronaldo 攻進兩球，並成為唯一一位連續5屆歐國盃都有進球的球員紀錄，而他未到最佳狀態，後面的比賽也更有機會繼續進球。葡萄牙本場比賽對上德國應更加有利發揮，葡軍在面對控球較多的對手時，可利用兩側邊鋒向對手作出反擊。[10]貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva、[11]布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 及 [21]迪奧戈·若塔 Diogo Jota 的表現都十分出色，在 C羅納度 的正面影響下取得進步，這四位攻擊球員組合各有所長，有速度、有力量、有技術及有球場視野，將為德國防線造成很大壓力。

德國第一場分組賽落敗，未能好好瓦解法國的快速反擊攻勢。針對這點德國本場面對葡萄牙也需要好好的作出相應的部署。德國仍在爭取本屆決賽周的首個進球，[10]格納布里 Serge Gnabry 及 [7]哈費爾茨 Kai Havertz 的表現須要提升，也要寄望中場 [21]京多安 İlkay Gündoğan 可以為前鋒作出助攻。

德國最後一場的分組賽對手是匈牙利，雖然逆本場打平收場的話還是會有機會晉級16強，不過主帥 勒夫 Joachim Löw 仍然會自己控制晉級的命運，盡力取勝才是上策。本場比賽雙方都不會太被動，預計會不分高下打平而回。[和/0:0/1:1]

[7]莫拉塔 Álvaro Morata 仍沒有進入收態（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-E組】[波蘭@西班牙][06/20(日)03:00][編號634]

西班牙本屆歐國盃以全新姿態出現，第一場分組賽和瑞典打平，主打精準傳送控球在腳戰術，創造了不場攻門機會，但未能夠轉化成進球，實在可惜。

前鋒 [7]莫拉塔 Álvaro Morata 狀態一般，欠缺信心。[18]約爾迪·阿爾巴 Jordi Alba 於左路表現出色，他常利用速度壓過對手到底線前作出精準傳中球。[8]科克 Jorge Koke 及 [26]佩德里 Pedri Lopez 於中場的表現也令球迷印象深刻。本場西班牙對上波蘭應當會有多個進球機會，但必須要提升把握力取得進球。

波蘭戰敗給斯洛伐克令人失望，[9]萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 完全沒有發揮出實力，本場必須要提升表現演出身價。[14]克里奇 Mateusz Klich 於中場位置不錯，但波蘭全隊的表現都不在水準之中，沒有改善就會面臨提早出局的危機。預期西班牙將會再一次控制戰局，而波蘭會著重防守反擊戰術，但就不會是 萊萬多夫斯基 所擅長的打法。

波蘭又需要主打防守，西班牙只要提升進球的把握力增加信心，將會順利擊敗對手。[主勝/1:0/2:0]