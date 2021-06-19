台中市府宣布1.3萬名鄰長今、明兩天可施打疫苗，外傳遭中央打槍，引發議論。高雄市多名藍綠議員今也為鄰長請命，向市長陳其邁喊話，其中國民黨KK政線認為，高雄分配疫苗比台中多，應該讓鄰長早日獲得保障。民進黨市議員陳致中也表示，在年長者優先施打後，若數量許可，將鄰長納入。

不過，昨天高雄市長陳其邁回應媒體，由於疫苗數量有限，接種順序必須按照指揮中心建議，「真的比較抱歉，我還是要根據風險評估來做」。

KK政線成員、高市議員鍾易仲指出，124萬劑AZ疫苗經過兩次分配，高雄市共獲得12萬2500劑、臺中市11萬700劑，高雄還比臺中多了1萬1800劑。台中在少了1萬多劑的情況下，還能為1萬3000多名鄰長施打疫苗，高雄卻以疫苗不足來拒絕鄰長，說詞過於牽強。

市議員黃香菽表示，全市1萬7328位鄰長也都協助里長逐戶發送「接種疫苗通知單」通知長輩打疫苗、協調長輩接送與行動不便者到府接種等相關事宜，屬於第一線防疫人員。中央看不到基層鄰長的辛苦與付出，所以才會做出不准台中鄰長優先打疫苗這樣背離民意的決定，希望陳其邁能苦基層所苦，不要「順時中、逆民意」。

市議員李亞築認為，台中疫情比高雄嚴重，卻能找出1萬3000劑疫苗給鄰長，高雄實在沒有理由辦不到。在疫情相對平穩情況下，高雄接下來的重點工作都是疫苗注射，而這些事務性工作都要由基層鄰里長來承擔，納入優先施打範圍，應該是剛好而已。

民進黨議員陳致中也認同說，鄰長很辛苦站在基層第一線協助參與防疫工作，會承擔一定風險；雖然現階段是先以長輩優先施打，但若打完後，在疫苗數量許可之下，建請市府斟酌將鄰長們納入公費疫苗施打對象。