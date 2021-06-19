彰化分局18日晚間查獲彰化市區陳稜路上一家停業的PUB，27歲張姓業者揪朋友前來打麻將，已違反防疫規定，遭開立稽查單函送縣府裁罰。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局18日晚間查獲彰化市區陳稜路上一家停業的PUB，27歲張姓業者揪朋友前來打麻將，已違反防疫規定，遭開立稽查單函送縣府裁罰。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

上月底花壇陳姓直播主在自家擺麻將桌，讓朋友上門打牌還全程直播，彰化分局出示裁處書，縣府已於10日正式開罰，5人每人6萬元罰鍰，合計共開罰30萬元。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市陳稜路上一家停業的PUB，27歲張姓業者18日晚與好友在店內飲酒、打麻將，鄰居聞聲報警，警方上門稽查後當場對張男等5人開立稽查單，依違反《傳染病防治法》函送縣府裁罰，5人恐將各遭罰6萬元罰鍰。彰化分局也出示近日收到日前花壇直播主群聚打麻將案件裁罰書，每人均遭裁罰新台幣6萬元，成為全縣首例群聚打牌遭開罰案例。

別開玩笑，這是真的會罰！彰化縣自16日起已連續「嘉玲」，連續3天無新增本土確診案例，但彰化縣長王惠美仍不斷呼籲防疫不可鬆懈。彰化分局上月底查獲花壇一陳姓直播主在自宅邀民眾上門打麻將，還全程開直播，本月10日彰化縣政府已針對陳男與4名牌咖等5人，分別開出5張裁處書，每人各裁罰6萬元罰鍰。

警方指出，民族路派出所18日晚間9點多接獲民眾檢舉，指彰化市陳陵路一處3樓酒吧內疑有群聚打牌情事；警方獲報到場訪查，發現屋內人數達5人，男子們年齡在27歲至32歲之間，皆非同住親友，顯已違反防疫規定。

張男坦承因為停業期間、宅在家防疫，沒事做有點無聊，才揪三五好友上門打麻將，不知在自己店裡打牌也不行，是他揪朋友來打麻將，不知道在自己店裡也不行。

彰化警分局長婁自強呼籲，國內疫情尚嚴峻時期，警方持續執行相關防疫勤，避免部分民眾未遵守防疫規定，造成疫情再次擴大；民眾務必確實遵守防疫相關規定，以降低染疫風險，避免成為防疫破口。