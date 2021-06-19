日本政府已確定起用外務省事務次官秋葉剛男升任國家安全保障局新任局長政策方針；秋葉所留遺缺將由外務省外務審議官森健良接任。

日本每日新聞報導，上述人事案預計8月上旬正式公布。秋葉未來接任國家安全保障局長後，預料將提高外務省在外交政策的存在感。

日本國家安全保障會議由首相擔任主席，主要部會首長為成員，其事務局就是國家安全保障局，由前首相安倍晉三在2014年1月設立，首任局長是前外務次官谷內正太郎，第2任就是現任局長北村滋。

國家安全保障局長預料將在美中對立氛圍下，負責因此而緊張的外交及安全保障政策綜合協調任務。

日本放送協會（NHK）報導，日本國家安全保障局是國家安全保障會議的事務局，現任局長北村滋近期將卸任，日本政府已確定起用秋葉的政策方針。

秋葉現年62歲，1982年進入外務省服務，歷任國際法局長、綜合外交政策局長及負責政務的外務審議官等職務；2018年1月起擔任事務次官，至今近3年半任期，創日本二次大戰後最長紀錄。

秋葉在全球人脈廣泛，曾參與日本政府制定擴大與中國共同利益、發展彼此關係的「戰略性互惠關係」，及基於法治等的「自由且開放的印度太平洋」構想等工作。

將卸任的北村今年64歲，1980年進入警察廳服務，曾任安倍首次擔任首相時的首相秘書官，並在安倍第二次擔任首相期間擔任近8年內閣情報官，2019年9月接任國家安全保障局長。

北村深受安倍信賴，一直以來負責跟美國及韓國等國家合作，共同因應北韓問題等。