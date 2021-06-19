疫苗分配和優先施打對象一直都是民眾關注焦點，國民黨台北市議員游淑慧今(19日)在臉書貼出一份統計資料，其中外界最關心的第二類、中央及地方政府防疫人員，截至16日中午為止已有逾11萬人進行接種，她直言「長輩、孕婦、科技園區、各行各業都還等不到疫苗的情況底下，第二類以防疫為名的人就打掉11萬5000劑，有點驚人」。

游淑慧19日在臉書透露，衛福部公布的疫苗施打統計，目前只公布總施打量，沒有對象的統計，全民都很關心疫苗打到那裡去了？「意外得到這份表格，雖然也只有大略，但大致能看得出每一類施打的狀況。其中外界最關心的是第二類、中央及地方政府防疫人員，到底打了多少。到6月16日中午為止，第二類施打人數已高達近11萬5千人，還在持續增加」。

游淑慧說，「長輩、孕婦、科技園區、各行各業都還等不到疫苗的情況底下，第二類以防疫為名的人就打掉11萬5000劑，有點驚人，這部分的明細和類別，尤其是中央部會，我認為需要公布，其中有多少是坐辦公室吹冷氣的『官』」。

另外，關於台中市長盧秀燕宣布，為全市1.3萬名鄰長協助市府宣導防疫工作，消息一出，卻傳出接獲中央反彈公文，要求收回命令。游淑慧說，「如果為真，讓人很傻眼，大家都知道在醫療機構第一線防疫工作者是醫事人員，而社區鄰里中第一線防疫工作者則是基層公務員和里鄰長，至於中央官員的工作...很多人就是在冷氣房裡面開會跟開記者會，行政院顧問丁怡銘不就是參與防疫會議就能施打！」

游淑慧透露，公務員私下流傳一句話「夠不要臉，硬坐進去開會就能打」，「唉，如果民進黨反對盧市長幫鄰長打疫苗，認為鄰長不能列為二類...那不如先公布中央各部會，包括總統府施打的明細...，證明自己比鄰長更值得打」。