中醫大新竹附設醫院中醫科團隊調配的「清肺飲」藥方。（羅浚濱攝）

一名30多歲女性曾被確診新冠肺炎，幸好症狀輕微，康復後解除居家隔離，因持續有咽癢、咽喉不適，出現咳嗽症狀，馬上引來旁人異樣眼光，中醫大新竹附設醫院診斷排除染疫，中醫科主任徐新政開立「清肺飲」藥方，讓她緩解呼吸道症狀，咽癢咽乾及咳嗽已很少發作。

新冠肺炎疫情進入三級警戒後，民眾外出都必須戴口罩，同時保持社交距離，避免群聚，周邊如有人咳嗽，難免會讓旁人感到緊張，擔心是否會有病毒傳染，這名女子在康復解除隔離後，不時出現咽癢咽乾及咳嗽情形，更是非常焦慮，到中醫大新竹附設醫院就診。

經過院方採檢和詳細檢查，排除感染新冠肺炎，研判她是單純的呼吸道症狀，中醫科主任徐新政以調配的「清肺飲」藥方，讓她緩解咳嗽、咽痛、咽乾的症狀。

徐新政表示，他和團隊研究、調配出的清肺飲藥方，選用麥門冬、杏仁等是滋陰潤肺的藥物，還有黃耆善可補氣加強免疫力，適合一般民眾日保健保養呼吸道。

處方的部分有魚腥草、枇杷葉、黃芩等，具有清熱解毒消炎抗菌的成份，對咳嗽、咽痛、咽乾等症狀則有緩解效果。

徐新政指出，這名女性患者服用清肺飲後，大幅減少咳嗽等呼吸道症狀，一般兒童也可服用清肺飲，但劑量比較輕，須由醫師評估用。

徐新政說，雖然茶飲藥方有助提升免疫力，但運動也很重要，在家伸展或是瑜珈都是很不錯的選擇，還有就是維持規律作息，不要對疫情太過緊張，戴口罩，勤洗手，少出門，做好個人防疫，就能遠離病毒。