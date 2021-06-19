林女謝員警幫忙找到失竊愛車，稱讚警方辦案效率真好，不因小案而輕忽。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名林姓女子向警方報案，她的機車停在益昌五街附近的路邊停車格內，因忘記拔取機車鑰匙，夜間回到機車停放處時，才發現機車不翼而飛，因為鑰匙圈還有家門鑰匙，擔心遭不法宵小使用，請求警方協助，警方調閱監視器後發現機車遭不明人士騎走，確認遭竊，竊嫌騎乘機車往市區方向逃逸，員警頂著炎熱烈日，終在巷內找到失竊車輛，將車輛牽回並聯繫報案人認領。

警察局第四分局黎明派出所日前晚間十時接獲一名34歲林姓女子報案，她的機車下午停在南屯區益昌五街附近的路邊停車格內，因一時疏忽大意而忘記拔取機車鑰匙，機車疑遭竊。

員警接獲報案後，先是安撫林女情緒，立刻依規受理報案，隨即至失竊地點勘查並調閱周遭監視器畫面。員警調閱監視器後發現機車遭不明人士騎走後，確認遭竊，竊嫌騎乘機車往市區方向逃逸，警方鍥而不捨持續調閱監視器，發現該失竊機車到西區民權路後便不見蹤跡。

警方研判竊嫌應將機車停放於附近，立即派人前往擴大搜索尋獲林女的機車，頂著炎熱烈日，終於在巷內找到失竊車輛，後續將車輛牽回並聯繫報案人認領。

林女看到失竊愛車後，激動不已，向警方道謝，警方迅速於12小時內尋獲失車，直稱辦案效率真好，不因小案輕忽。

明派出所所長林澤聰表示，現已掌握竊嫌身分，將迅速追查到案偵辦。同時提醒民眾離開車輛應再三檢查有無遺漏之物，並隨時提高警覺，置物箱內不要放貴重物品，別讓宵小有可乘之機。