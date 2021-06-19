我國新冠肺炎疫情嚴峻，近期我國開放75歲以上民眾可以接種疫苗，卻接連發現有民眾接種後死亡，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，至今為止接種疫苗後通報死亡案例達49例，今天再新増24例，但僅有時序相關，尚未判定直接與疫苗有關，其中多數為長者、以年齡偏高、有慢性病史為主。

陳時中表示，司法解剖4例中介於70多至90多歲，初步死因主要是心血管疾病等或慢性病史如支氣管肺炎，目前解剖案例還少，還沒有死亡個案與疫苗相關，會持續監測，做出相關的因應，提醒近期身體有狀況、慢性病不穩定不要接種疫苗，補充水份、防曬就近接種。

外界認為目前AZ疫苗有緩打潮，是否可以開放更多人施打？陳時中表示，目前的124萬劑AZ疫苗，預估75歲以上可施打至55％至60％不等，希望75歲以上盡快施打，會看施打率、但目前沒有（要開放給更多人施打），目前目標是55％至60％，請大家就這樣的目標群來打，如果縣市政府原本有針對75歲以上分流的話，盡量往75歲來開。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，時序性是第一要考量的，但如僅有時序仍無法佐證，還是要有醫學研究，符合醫學常理、醫學原理，專家再做綜合性判斷。