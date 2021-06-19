縣長楊文科錄製影片，贈送青春三帖，祝福畢業生。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

疫情嚴峻，教育部宣布各級學校取消畢業典禮，新竹縣124所國中小學有一半以上選擇線上方式辦理畢業典禮，也有學校以直播、學生自創歌曲及穿原住民傳統服裝等別出心裁方式，讓學生正式告別學園，進入人生一階段。

縣長楊文科表示，今年因疫情關係，學校無法舉辦實體畢業典禮，為能讓畢業生感到溫馨惜別，各校分別採用影音串留預錄影片、臉書直播、視訊借位頒獎及畢業班線上歡送會等多元方式進行，透過網路連結，讓師生互動零距離。

五峰鄉花園國小加分校今年的畢業生僅有5人，學生穿上傳統泰雅族服，透過Google meet辦了一場線上畢業典禮，織出泰雅族未來的希望藍圖，一起與部落及家長們共同分享這份喜悅！

光明國小校長蔡孟翰為了給孩子一個驚喜，特別展露一手，用鋼琴與吉他以自彈自唱的方式，與學生們一起合唱畢業歌，祝福畢業生鵬程萬里、展翅高飛。

竹東國中為畢業生佈置模擬典禮會場，會場上座位擺放空飄的氣球，代表著畢業生青春飛翔，學生自行創作「離星辰最近的地方」畢業歌曲，透過MV將眾人錄製的歌聲剪輯進去，畢業典禮當天Live線上大合唱，留下人生最特別的回憶！

縣長楊文科為特別錄製一段祝福語給畢業生，贈送「常懷感恩之心」、「鍛鍊意志力」、「勇敢追夢，築夢踏實」的青春三帖，期勉同學在日後的學習旅程中，都能展現過人的智慧及勇氣，追求卓越，創造屬於自己美好的未來！