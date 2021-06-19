國內疫情嚴峻，餐飲業首當其衝，面臨倒閉潮。在高雄悅誠廣場開設的日本料理Buffet「豐悦匯」宣布，因疫情影響，決定從6月18日起忍痛停止營業。

據了解，悅誠廣場前身為大統新世紀，2019年6年原址重新開幕，定位為社區型商場，一度因15米高書牆成為網美打卡熱點，而「豐悦匯」也同屬同一集團自營餐廳，平日午餐750元加1成，雖然價錢對比高雄其他Buffet來說不算太貴，但生意始終差強人意。

業者指出，因受COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻及防疫警戒措施之不可抗力影響，自110年6月18日起，忍痛停止營業，謝謝消費者長久以來對豐悦匯的支持與愛護，全體同仁再次表達衷心的感謝之意。

至於消費者權利方面，業者強調，即日起，原持有本商場所發行之「豐悦匯日本料理BUFFET餐券」的消費者，持券可至高雄悦誠廣場全館依劵載金額消費使用（不限餐飲櫃位），餐券將視同高雄悦誠廣場商品禮券，不再開立統一發票。

業者表示，如有退券需求，可憑餐券及相關購買憑證等，聯繫服務專線（07）389-2525，至110年6月30日前，每日12：00-20：00將由專人服務。