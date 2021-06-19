世界衛生組織（WHO）昨宣布，傳播力較強的印度變異株（Delta）正式成為全球傳染主流。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，不管是什麼變種病毒，都需要非常提高警覺，若檢驗到，精準疫調、快速的封鎖是需要來做的。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，去年10月至今，國內共完成278案定序，最多是英國變異株，有199案，而南非、巴西變異株分別是6案和4案。另有桃園醫院的加州變異株19案，菲律賓P3變異株2案。印度變異株目前為止有5案，分別是案1117、1144、1382、1192、1215都有印度旅遊史和居住史，另有1人是烏茲別克的旅遊史，本土個案還沒有印度變異株。

羅一鈞表示，在英國病例中，有9成個案感染印度變異株，大部分都是感染到沒打疫苗，或只有打1劑疫苗的人，印度變異株會增加家戶感染、住院比率，因此當地提出警告，呼籲民眾儘快完成2劑疫苗的接種。印度變異株的預防，需要的是2劑的疫苗接種。

對於是否會需要更長的隔離時間來防堵印度株，羅一鈞表示，目前沒有證據說印度變異株比英國變異株潛伏期長，拉長隔離期沒有科學上的佐證。印度株的預防方式沒有不同，不管什麼變異株，只打1劑的效果都不足。對於預防住院，不管是AZ、BNT，接種2劑，都可以達到9成以上的效果，提醒民眾儘速接種。