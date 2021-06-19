國民黨團在立法院審查「紓困4.0」預算過程中，提案要求釐清「3＋11」決策過程，遭民進黨以席次優勢封殺。國民黨昨（18日）在臉書曝光反對的62位立委的名單，赫見范雲在列。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，民進黨用立院多數票阻擋國際疫苗，去年逼人民吃瘦肉精的惡夢再次上演。

羅智強今（19日）在臉書發文表示，這次立法院臨時會，在野黨希望國產疫苗更安全，也要求政府增購國際疫苗，讓人民有更多選擇。沒想到，民進黨用立院多數票阻擋國際疫苗，去年逼人民吃瘦肉精的惡夢再次上演。羅智強稱，去年底的萊豬黨，無視7成人民反對，偏要護航萊豬到底；現在的萊豬黨，則是冷眼看著同胞逾500人死亡，也不肯做國產三期丶加購國際疫苗。

羅智強痛批，而造成3+11破口的范雲，神隱數十天，終於現身國會，專程來投票反對公開「3+11會議紀錄」，護航自己挖的坑，從此世間再無真相，破口變成萬華和雙北。沒有真相，也沒有疫苗，綠委們聽從黨意跟派系利益，用62票擋下的，不是在野黨的反對意見，而是人民殷殷期盼，想要活下去的希望。

許多網友也在其po文底下留言表示，「民進黨什麼都怕，民進黨的委員只有黨魂沒有靈魂」、「千錯萬錯是人民的錯，選出這樣的政府」、「黨意代表又再一次貫徹了黨的理念，真是厲害了，民盡檔（民進黨）」、「一黨獨大的後果，完全執政完全霸道」。