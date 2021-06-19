防疫在家不無聊，民眾透過平板電腦隨時上網借閱電子書。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

全國防疫3級警戒，民眾減少外出，宅在家時間也變多，花蓮市圖書館與國內兩家電子書平台合作，可在花蓮市立圖書館網站搜尋包含電子書、電子雜誌及影音平台等，有超過數萬冊的藏書與影音資料提供借閱，圖書館統計，點閱率及借書率相較去年同期成長逾8倍之多。

花蓮市長魏嘉賢表示，圖書館從2017年起編制經費購置電子書，目前圖書館擁有兩電子資源平台，約有8萬冊館藏及近300種電子雜誌等，多元化平台、豐富的電子藏書、不受任何時間、地點限制，不怕逾期歸還的風險，同時滿足各不同族群讀者的需求。

隨著疫情升溫，電子書的點閱率及借閱率也隨之上升，根據花蓮市立圖書館統計，今年5月1日截至6月16日，共借出1523本，相較於去年同期成長逾8倍，其中以親子教育類最多，其次為圖文漫畫、自然科普、心靈勵志類。

最熱門借閱量最多的是《你的善良必須有點鋒芒2》、第二名為《生時間：高績效時間管理術》、《40歲一定要養成的關鍵習慣：從職場、財富到家庭，創造中年人生大改變》、第三名為《花果山美猴王-西遊記繪本》及《龍舟端午-節日繪本》。

花蓮市圖館長陳怡琳說，上週才開通的「Hyread eBook」電子書平台內，除有64000多冊電子書，還有多達293種電子雜誌，包括有空中美語、今周刊、新新聞、遠見、大美人、Vogue、嬰兒與母親、親子天下、康健、行遍天下等，喜歡閱讀雜誌的鄉親，千萬不要錯過了。

陳怡琳說，讀者可利用多種載具（PC、iPad、Android平板、手機）下載閱讀軟體，持花蓮市借閱證，就可以登入電子書平台借閱電子書與電子雜誌，帳號是身分證號，密碼是身分證字號後四碼。

還未申辦借書證的民眾，可透過線上申辦借閱證，迅速享受多元化的線上閱讀資源。只要至「花蓮市公所官網或花蓮市立圖書館FB」搜尋網路辦證填寫「花蓮市立圖書館網路辦證表單」，即由專人協助線上辦證，讓民眾免出門、享閱讀，截至目前已有逾百人透過線上申辦。