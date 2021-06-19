全國三級警戒延長至6月28日，台中市須依規停業的業者，包括停徵娛樂稅及房屋稅減免等措施，均同步主動延長，市府地方稅務局19日表示，目前減稅家數達4878家，金額逾2870萬元，持續推動相關紓困措施，協助民眾度過難關。

地稅局長沈政安指出，疫情衝擊各行各業，特別是須依規停業的業者，對此，市府針對查定課徵的娛樂業者包括舞廳舞場、電動遊戲機、KTV、MTV、電影、網咖、有節目餐飲及選物販賣機（夾娃娃機）等對象，主動停徵娛樂稅，目前2464家業者減稅，金額達1360萬元。

對於強制停業的各類場所房屋，市府主動由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％課徵房屋稅，並積極輔導其他自主停業業者，包括禁止內用的餐飲、旅館或賣場等業者申辦減稅事宜。目前減稅家數已有2414家，金額約1510萬元。

另外，疫情期間車輛所有人或使用人向監理所(站)申報停駛，市府免徵使用牌照稅，目前計1萬2121輛車，稅額1億153萬元。地稅局強調，疫情期間業者只要配合政府防疫措施停業或縮減營業面積，市府將持續主動優惠服務，讓民眾安心。