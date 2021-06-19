【LIVE直播】新北市+81例 628有望解封？ 侯友宜防疫記者會｜2021.06.19

新冠肺炎本土疫情未歇，國內19日新增127例本土個案，其中以新北市81例最多，已連續7天雙位數確診，累積確診數來到6080人，另外，市長侯友宜說，昨日社區篩檢站共篩檢了4393人，僅驗出6名陽性確診，陽性率更降到史上最低0.1％，還是呼籲熱區民眾踴躍出來廣篩。

侯友宜於今日防疫記者會上表示，新北新增81例，分別為中和17人、板橋16人、新莊9人、新店8人、土城6人、三峽5人、永和3人、蘆洲3人、五股2人、樹林、金山、淡水、鶯歌等各1人，已連續一個禮拜沒超過百例，確診數累計6080人。

侯友宜說，昨日有4393人前來篩檢，數量算是平日的高峰，共找到6個陽性個案，陽性率0.1％，是史上最低的一次，還是鼓勵大家出來廣篩，只有廣篩才能把隱藏無症狀快速找出來，阻斷傳播鏈。

另外，針對疫苗接種，侯友宜宣布第三階段施打對象，將於21日起開打，為80至81歲在籍長者、本市列冊社區、居家式及身障機構服務照服員，以及第1類至第3類醫事、防疫人員及高接觸風險者。