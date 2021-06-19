台灣東洋今天聲明指出，民進黨前立委郭正亮指稱東洋製藥是阻擋鴻海創辦人郭台銘購買疫苗3批團體之一，顯屬不實言論，嚴重侵害東洋商譽，希望郭正亮儘速澄清更正，公司將依法行使法律上的權利。

東洋今天發布新聞稿指出，「針對郭正亮先生在媒體表示『擋郭董買疫苗的派系團體，主要有 3 批人……第三批是以前閣揆林全任董座的東洋製藥』，台灣東洋有以下聲明：

1．台灣東洋自去年公開宣布不再參與BNT疫苗採購後，即未再與政府部門就BNT疫苗採購事宜進行任何討論，自不可能、無意願亦無管道阻擋任何團體購買任何疫苗。

2．有感於國內疫情嚴重，台灣東洋對於任何單位能夠協助國人取得疫苗均樂觀其成。

3．郭正亮先生於媒體指稱，東洋製藥是阻擋郭台銘購買疫苗三批團體之一，顯屬不實言論，嚴重侵害東洋公司之商譽，希望郭正亮先生儘速澄清更正。

4．為免造成社會大眾誤信對台灣東洋不實之指控，並維護公司權益，東洋公司將依法行使法律上之權利。」

為商討疫苗轉贈事宜，總統蔡英文昨天下午會見台積電董事長劉德音與鴻海集團創辦人郭台銘。總統府發言人張惇涵會後轉述，蔡總統有4點裁示，包括必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。