趙傳笑喊出門買菜猶如出國血拚。 （旋風音樂提供）

趙傳昨（18日）60歲生日宅在家防疫低調慶生，貼心的兒女除了買蛋糕為他慶祝，還照往年慣例貼心送上自製卡片，趙傳開心表示：「今年生日正好逢疫情期間，我想能夠健健康康地度過，再加上有家人陪伴一起過生日，就是最好的禮物。」他將每年生日收到孩子們D.I.Y的卡片一張張保存起來，「孩子們這部分很貼心，都很有誠意地製作卡片送我，去年他們因為知道我喜歡穿運動服，特別買了打籃球的衣服加送給我，現在打球都會常穿在身上，打起球來特別有動力。」趙傳也許下今年的生日願望：「希望大家一起健康度過疫情，屆時再跟親友們好好吃頓飯補慶生。」

一轉眼即將邁入人生另一個階段，對於自己60歲這件事覺得「奇怪」的趙傳笑說：「60歲就是一甲子了啊，感覺很久很老，然後自己就這樣吸哩呼嚕過了幾十年，突然60歲生日到來，感覺像是做了一場『人生大夢』』，因為從來沒有想過自己能活到60歲這個數字。」總結自己活到60歲的最大感想，趙傳自認有三個「慶幸」，慶幸自己60歲還能像30歲一樣的打球、唱歌，熱愛音樂；也慶幸自己能夠老不休，繼續做著我的人生大夢，更慶幸自己擁有一個有趣的靈魂，心中永遠住著一個小男孩。

最近宅在家除了固定練唱運動，趙傳還忙著趕碩士畢業論文報告，預計今年畢業的他，趁著在家防疫這幾個禮拜「趕作業」，幾乎天天都弄到2、3點才睡，然後周末就線上上課當乖學生，笑說：「重溫學生、準備當畢業生的感覺蠻年輕熱血的。」此外，他也很享受每周固定上量販店「買菜」的行程，形容自己每一趟出門買菜像是出國血拚：「最佳休息場地（床上），最佳風景區（陽臺），最佳美食區（廚房），最佳電影院（客廳），每天都需要去的祕密基地（廁所），當你打開你家的大門等於（出國了）。」