高雄市一名82歲的陳姓阿嬤月初遭電話詐騙30萬元後報警處理，警方認為歹徒勢必食髓知味，訓練阿嬤演戲應對。詐騙集團日前果然再度上鉤，派出19歲男大生車手取款時遭警埋伏逮獲。阿嬤霸氣強調「即便之前30萬元無法追回，也一定要讓歹徒受到應有的法律制裁」。

陳婦家境不錯，月初誤信詐騙集團話術，以為自己人頭遭冒用且拿去借貸大額現金，情急之下提領30萬元還讓車手直接至家裡取款，事後感到納悶便跑到派出所詢問，才知道被詐騙。

警方判斷，詐騙集團輕易得手後勢必食髓知味，員警教陳婦，若詐騙集團再打電話來騙錢，就告訴他們妳近日剛收一筆60萬元交屋費，還要裝得慌張又著急。詐騙集團16日果然再度上鉤，這一次冒用書記官的身分告訴陳婦，因案件結案需要公證金，陳婦牢記警方指導，透露手頭上正好有60萬元現金，詐騙集團便指示陳婦在家等待專人取款。

詐騙集團與陳婦約定18日在家中交付現金，警方提前埋伏，待車手上門要取走現金時一舉逮人。警方發現，車手只是一名19歲北部大學生，被逮後當場嚇呆。

據了解，男大生目前仍在就讀北部某大學，疫情停課在家缺錢花用才會動歪腦筋，透過朋友介紹當車手賺外快，近期更不畏疫情、遠從台中坐火車南下高雄取款，前一天才在鳳山五甲詐騙得手38萬元。男大生遭逮後移送高雄地檢署複訊，18日深夜經高雄地院裁定羈押。