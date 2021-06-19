國內疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成18日表示，政府將授權台積電與永齡基金會代表政府，洽購各500劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐給政府。針對科技業自購疫苗的迫切需求，鴻海集團出身的民眾黨立委高虹安直言，台灣半導體產業被視為「護國神山」，光台積電停產一天就會損失30億元、整體損失80億元，還會讓全球半導體供應鏈大亂，是台灣與全球不可承受之重。

高虹安18日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台北市電腦公會、新竹科學園區公會之前皆表態，盼政府開放自購國際疫苗，產業界真的都相當急切。台灣半導體產業被譽為「護國神山」，經濟命脈地位可見一斑，故科技業疫苗施打問題已關乎台灣與全球的產業發展的穩定；如果停產一天，光台積電就會損失約30億元、整體將損失約80億元，全球供應鏈也會因此大亂，這會是台灣與全球所不可承受者。

高虹安指出，針對產業界自購疫苗一事，衛福部之前引用《藥事法》、指揮中心提出「採購8大文件」，可見政府疫苗採購的主導性是很強烈的，但如今台灣面臨疫苗荒，民間自購疫苗的呼聲極大，其實有些企業也具洽購疫苗的能力，若能放手讓企業去採購，或是政府可協助企業共同排除問題，讓授權、運輸、配發過程更順利，也會是一個很好的模式。

談到科技業後續自購疫苗的可能性，高虹安坦言，她不確定政府會否再循此模式繼續開放，疫苗數量是否足夠、產業需要是否急迫等問題，應都是政府考量的重點。至於科技業相關從業人員是否該優先施打疫苗？高表示，台積電算不算台灣的「重要戰略產業」？這個問題大家心裡都有答案，如今疫苗分配與施打政府擁有主導權，必須考慮優先施打問題，但也必須做好明確的認定與規劃。