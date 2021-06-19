【愛傳媒陳麗玲專欄】我曾經醫療調處過一個案件，父親85歲身體很健康，女兒很貼心的安排健檢，做無痛大腸鏡，結果腸子不小心穿破，引發感染而於20天後死亡，兒子在調處時就說家有一老、如有一寶，姐姐把這個寶貝送上斷頭台，要怎麼交代？

姊姊哭著說，我當時只是好意，想說檢查一下，如果哪裡有問題，可以預防，我怎麼知道會有這個結果？是啊！正所謂千金難買早知道、後悔沒有特效藥！三日來接種疫苗的長者高達27人死亡，讓人錯愕，更讓子孫後悔！

沒有疫苗要等死，可有疫苗居然被注射死，這叫百姓要如何選擇？政府的功能居然是讓百姓暴露於風險之下，而且要求風險自負？

想想，機器運轉久了一定會老化、或有損壞、不順的地方，人也一樣。這些會去接種疫苗的高齡長者，活了這麼久，一般來說慢性病所在多有。但應該在施打前都是基本健康的！不健康的根本出不了家門去打疫苗。

因為注射疫苗的關係導致猝死，本來就應該仔細追究原因，否則子孫們會心有不甘，甚至因為是聽到總統強力建議長者要去施打的，就開車載送、推著輪椅、甚至抱著長者去打疫苗，結果居然變成導致長者死亡，這些子孫會因為這樣導致一生內咎、懊悔，而留下心中陰影！

呼籲有這情況的民眾，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，如果施打疫苗造成死亡和極重度障礙，最高可獲賠償600萬元，如無法確定與施打疫苗有關，但造成死亡或極重度障礙可領350萬元，輕度到重度障礙，也有250萬到500萬元給付，新黨及我都願意提供申請表格，並協助申請。

政府鼓勵施打疫苗的目的除了保障民眾自身健康外，更希望產生群體免疫，而施打疫苗是一種侵入性的醫療行為，有醫療法及醫師法的適用，如果沒有經過評估及解說，只是鼓勵施打，在醫療資訊不對等的情況下，沒有仔細解說就呼攏民眾去打，超級不負責!政府不應也不能將施打疫苗的後遺症轉嫁給民眾。

眼看又有一批默德納疫苗要進來，聽說這疫苗對孕婦比較無害，為了避免更多悲劇，呼籲政府對於疫苗針對何種族群施打，務必好好研究，不要再發生一屍兩命的憾事！

前事不忘，後事之師！注意了！全世界包含對岸大陸已經給台灣一年多的時間示範，台灣如果不能吸取教訓與經驗，仍然重蹈覆轍，那絕對不能原諒！

作者為律師

照片來源：疾管署官網截圖。

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