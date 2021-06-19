美方官員表示，拜登政府正急遽縮減美軍在中東的反飛彈系統數量，執行重要的軍力部署調整以應對俄羅斯與中國的挑戰。

「華爾街日報」引述官員披露，五角大廈正從包括伊拉克、科威特、約旦及沙烏地阿拉伯等地撤走約8個愛國者飛彈連，另從沙國撤走俗稱「薩德」、用以反飛彈的「終端高空防衛系統」（THAAD）；此外，派駐中東地區的美軍戰機中隊也會減少。

據報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已於6月2日致電沙國王儲，告知相關調動決定。

這批愛國者系統未必會轉移到印太地區，但即便送回美國本土保養，也能減少操作人力以便美軍能更有餘裕應對其他地區。

美國在2020年1月伊朗向伊拉克西部的美軍基地發射飛彈後將愛國者飛彈移防當地；伊朗當時是為報復美軍以無人機狙殺他們最重要的軍方將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）而發動攻擊。另外美軍於2019年9月因沙國的煉油設施遭伊朗無人機攻擊，在沙國部署愛國者飛彈和THAAD。

由伊朗撐腰的民兵因裝備無人機與飛彈，被控最近幾週於巴格達和伊拉克北部發動連串無人機攻擊，在伊拉克仍對美軍與盟國部隊構成威脅，沙國今年遭攻擊的次數也破百。但白宮官員表示，一些從阿富汗撤離的人員與裝備會調到中東，因應當地威脅。

這也是美國今年第二度從中東撤離愛國者飛彈連。今年春天時，美軍也從沙國撤走至少3個愛國者飛彈連，當時就考慮THAAD也要撤。

法新社報導，五角大廈今天表示他們正縮減部署在中東的兵力及防空單位，證實華爾街日報所稱有8個愛國者飛彈連將從當地撤離的報導。

美軍此舉時值拜登政府尋求緩和與伊朗緊張之際；美伊2019年緊張加劇，美軍陳兵中東規模也大為增加。

一個愛國者飛彈連擁有官兵和民間技術人員數百人，以便操作與維護。五角大廈發言人麥納蒂（Jessica McNulty）表示，有些單位會重新部署到其他國家，有些則運返美國維修，但她未說這些單位將移防何處。

五角大廈去年已將駐防伊拉克的兵力裁減至2500人；美軍在當地協助伊拉克部隊對抗伊斯蘭國（Islamic State）。

伊朗仍被西方視為對中東全境的重大威脅，但拜登政府想透過談判，恢復前總統川普任內終止的伊朗核子協議。