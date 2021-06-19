【愛傳媒陳念初專欄】台北某間診所打疫苗漏夜排隊，看起來有部分人非前三類也施打了，被挨罰了200萬；剛出獄的前雲林縣長張榮味是現任縣長張麗善同住家人，也先打了疫苗，縣衛生局解釋新規定文未註明為由，但被網路罵翻。

如果按照台北市柯文哲九號下午記者會的說法，台北市有800瓶的疫苗，是疾管署寄放在北市醫院，卻算在台北市的額度，這是為了像讓外國使節、中央流行疫情指揮中心、國安局、總統府指定等有特殊需求施打疫苗。

換句話說，疫苗誰該打？指揮中心規定的優先順序外，仍有特別保留及輕重之分，我一直在想一件事，一個國家誰的角色最重要，總統、副總統是民選出來的職務，誰都不能取代。

當然，有些國家施打疫苗以年齡來區分，高齡者先打，該國總統可能來不及打就染疫了，台灣的年長者排序沒有在最前面，蔡總統年齡也不算特別大，因此，台灣施打疫苗有台灣版的優先順序。

媒體人彭文正提出一個質疑，他有消息來源蔡總統已經打了美國提供的輝瑞疫苗，卻騙老百姓她要打國產疫苗，這個說法令人震驚，總統府第一時間闢謠，中央流行疫情指揮中心也調閱「全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）」，系統查證，蔡英文及賴清德均尚未接種新冠疫苗也提出總統疫苗施打紀錄，確認總統並沒有施打疫苗。

總統需要偷打輝瑞疫苗嗎？還是總統應打而未打，不符合國安及元首防疫的要求，這才是我們特別關切的問題。

『輪到你，就去打』是蔡總統日前面對人民共同防疫有梗的一句話，蔡總統九號在民進黨中常會更說了重話，蔡總統說：『近期的疫苗施打，有些對特權，以及施打效率的質疑。我要強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。我們是執政黨，更要做表率，請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打。』

從『輪到你，就去打』到『輪到你，再去打』，可以依據各種情境，改變語詞套用，但目標應該只有一個，按部就班，不要亂，不要搶打，也不用擔心排不到。

如果我記得沒錯，媒體報導蔡總統打疫苗的時間點，應該是國產疫苗正式施打時，總統帶領國人一起打國產疫苗，但疫情在台灣已經非常危急，總統也曾經因志工確診而自主管理，總統的安全是國安上的層級，『輪到你，該去打』，這是筆者強烈的建議，此梗專屬適用總統身上，總統此刻應該不要等待，立即施打現有國際疫苗，若總統已打疫苗，無需掩飾，更不能騙老百姓。

若依指揮中心說法，副總統也還沒打，總統、副總統打疫苗的時機點，應該讓全民都清楚。

總統現在施打疫苗，有以下幾種理由。

第一、總統等待國產疫苗施打，本來是一種國家隊的激勵，但是疫情嚴峻的現在，總統身為一國元首，國事如麻，依他國元首染疫的先例來看，蔡總統應該先打疫苗，避免影響國家運作機制。

第二、總統曾經在深夜透過臉書呼籲，「關於疫苗接種費用：全民打疫苗都免費！」，蔡英文還說：『隨著疫苗陸續到貨，請大家在等待的同時也要記得，輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。』總統先打，更是防疫楷模與表率，等待國產疫苗再打，難道提前確認國產疫苗一定可以順利上市。

第三、一國元首到現在都還沒打疫苗，國際上的案例還有多少？總統醫療團隊及中央流行疫情指揮中心評估及專業判斷，蔡總統真的現在還不需要打嗎？

過去總統府發言人曾說：『總統蔡英文、副總統賴清德都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施。』所以，蔡總統並非個人意願決定何時打疫苗，還是要經由專業判斷，大家都在輪，總統本人也應該再度確認自己最佳施打時機，專家團隊必須對外說清楚。

以疫情嚴峻的現在來看，總統施打疫苗時間點，恐怕不能等待了，輪到總統就該去打，等待國產疫苗才打，本來是一種戰略時機點，但現在國內疫苗爭議如此大，總統的堅持，應該進行滾動修正，校正回歸到恰當時機點，是政治考量也罷，總之，總統施打風險，誰能承擔？

「輪到總統，總統就該去打！」

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

●經授權刊載，更多文章見作者部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。