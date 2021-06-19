中央流行疫情指揮中心19日宣布桃園新增8起本土確診案例，包含3家庭，桃園市也公布已疫調的足跡，包括小北百貨桃園忠孝店和中壢中豐店、國防部福利站內壢站等，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。
桃園市政府指出，8名確診者年齡介於不足10歲至70多歲之間，分別在桃園3、中壢1、楊梅1、龜山2、大溪1，確診者接觸者7人(案13908、13909、13910、13911、13912、13955、13990)、調查中1人(案13907)，其中包含3家庭群聚，案13908、案13990為案13492及案13619家人。案13909、案13911及案13912為家人。案13955為案13838家人。
市府也公布已疫調的足跡，多集中在中壢，分別是小北百貨桃園忠孝店和中壢中豐店、國防部福利站內壢站、大特價五金百貨中原店、漂亮寶貝理髮店、中壢五華街家庭理髮店，還有新明市場、龜山市場、常樂公園、翰隆水電公司等，呼籲足跡重疊者，7月2日前要自我健康監測。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。