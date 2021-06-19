桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心19日宣布桃園新增8起本土確診案例，包含3家庭，桃園市也公布已疫調的足跡，包括小北百貨桃園忠孝店和中壢中豐店、國防部福利站內壢站等，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園市政府指出，8名確診者年齡介於不足10歲至70多歲之間，分別在桃園3、中壢1、楊梅1、龜山2、大溪1，確診者接觸者7人(案13908、13909、13910、13911、13912、13955、13990)、調查中1人(案13907)，其中包含3家庭群聚，案13908、案13990為案13492及案13619家人。案13909、案13911及案13912為家人。案13955為案13838家人。

市府也公布已疫調的足跡，多集中在中壢，分別是小北百貨桃園忠孝店和中壢中豐店、國防部福利站內壢站、大特價五金百貨中原店、漂亮寶貝理髮店、中壢五華街家庭理髮店，還有新明市場、龜山市場、常樂公園、翰隆水電公司等，呼籲足跡重疊者，7月2日前要自我健康監測。