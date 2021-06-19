愛買與禾聯家電挺亞東醫院 快篩站安裝涼感家電 15:132021/06/19 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買量販與禾聯家電共同無償贊助亞東醫院17台移動式冷暖空調冷氣，與7台抑菌王風扇，總市值近50萬元。（愛買提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日高溫不斷，為了減緩快篩站執勤的醫護人員在烈日下工作的辛勞，愛買量販與禾聯家電共同無償贊助亞東醫院17台移動式冷暖空調冷氣，與7台抑菌王風扇，總市值近50萬元，愛買表示，希望在快篩站安裝涼感家電，讓辛苦的第一線醫護可以更加舒適，也力邀民眾一起為投入抗疫的愛心醫護們加油！ 愛買量販與禾聯家電共同無償贊助亞東醫院17台移動式冷暖空調冷氣，與7台抑菌王風扇，總市值近50萬元。（愛買提供） 萬華剝皮寮快篩站執行任務36天 今早功成身退 萬華剝皮寮快篩站解除 新北不跟進還要繼續做 #快篩站 #愛買 #禾聯家電 #亞東醫院 #安裝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情爆發兩樣情 口罩族群退出主流！防疫股震盪 搶短線手腳要快 18:302021/06/19 財經 全台首座社區快篩站功成身退 剝皮寮護理師淚憶36天歷程 16:502021/06/19 生活 買夏普8大品類家電送奈米蛾眼防護面罩 04:102021/06/19 時尚消費 嘉義市打疫苗再添2死 67歲洗腎男接種隔天猝死 15:112021/06/19 生活 買疫苗快就好 黃珊珊：別再為私慾不顧人命 11:122021/06/19 政治 桃園快篩2萬多移工 2人等PCR結果 04:102021/06/19 地方新聞 疫苗快篩股開紅盤 高端反彈 04:102021/06/19 財經焦點 量販搶防疫商機麵包送到家 04:102021/06/19 時尚消費 與陳零九確診前密切往來 黃偉晉快篩結果出爐 16:362021/06/19 娛樂 居家快篩試劑 竟比國外貴5倍 04:102021/06/19 生活新聞 中和、新莊市場傳染疫 經發局鼓勵攤商出來快篩 16:172021/06/19 生活 寶島熱門新聞 逢甲大學線上畢典 校長勉：永遠不要浪費一場好危機 - 寶島 支援防疫前線 金合利鋼刀捐3D醫療口罩2000片 - 金門縣 宅在家看書殺時間 花蓮市圖電子書借書率成長逾8倍 - 寶島 線上畢業典禮也能很難忘！何啟聖下跪、90歲母親撥穗 - 新竹縣 南投縣北港溪溫泉區 獲全台最佳旅遊推薦獎第1名 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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