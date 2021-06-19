近日高溫不斷，為了減緩快篩站執勤的醫護人員在烈日下工作的辛勞，愛買量販與禾聯家電共同無償贊助亞東醫院17台移動式冷暖空調冷氣，與7台抑菌王風扇，總市值近50萬元，愛買表示，希望在快篩站安裝涼感家電，讓辛苦的第一線醫護可以更加舒適，也力邀民眾一起為投入抗疫的愛心醫護們加油！

愛買量販與禾聯家電共同無償贊助亞東醫院17台移動式冷暖空調冷氣，與7台抑菌王風扇，總市值近50萬元。（愛買提供）
愛買量販與禾聯家電共同無償贊助亞東醫院17台移動式冷暖空調冷氣，與7台抑菌王風扇，總市值近50萬元。（愛買提供）
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