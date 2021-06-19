新竹市19日新增2名COVID-19確診個案，為案13992、13993，兩人為母子關係，案13992為6歲男童、案13993為30多歲女性，由於與桃園的確診親友有接觸史，已於12日匡列居家隔離，隔離期間出現症狀，採檢PCR陽性確診，因已被隔離，無再匡列其他接觸者。

案13992與13993一家共4人在本月5日回桃園訪視生病親友，該親友在12日被桃園公布確診，案號12665。因與桃園確診者有接觸，4人於12日被桃園市匡列居家隔離。

居隔期間男童出現輕症，送往醫院採檢、PCR陽性確診，接著母親也跟著確診。因兩案皆被匡列居家隔離，故兩案無匡列接觸者，也無相關公共場所足跡公布。另兩名家人因為確診高風險，目前也被收治醫院內。

市長林智堅認為確診的兩案為家庭群聚，應可避免，尤其早已三級開設，該一家人在5日竟前往桃園探視親友，應按照中央流行疫情指揮中心指引，盡量不移動，即便移動，也要降低人數。

目前新竹市經過兩天半的接種後，將施打年齡下修到78歲以上長輩，林智堅表示，經統計，78歲以上長輩共有1萬9000多人，目前已完成施打有12339人，接種率高達6成5，是好現象，他希望疫苗接種率高一點、覆蓋率高一點，長輩們就能多一份抵抗力，但也記得身體若有狀況者，建議等身體穩定再來接種。

另外，新竹市目前有6座疫苗施打站，市府研擬規畫再增設施打站，希望等獲配疫苗後能夠更加迅速施打，防疫會議上也將這一周來的施打狀況做調整。