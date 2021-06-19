面對SBL未來充滿不確定性，以及PLG、T1聯盟兩大職籃聯盟積極搶人動作，台灣銀行籃球隊仍在總教練陳國維努力慰留與溝通下，19日再次確定周暐宸、王泰傑與高健益3人繳回新合約續留，加上上周留住的潘祥偉、林柏偉，目前台銀確定留住11人！

台銀目前可以公開的最新球員動態，就是已經交回續約合同的周暐宸、王泰傑、高健益、潘祥偉與林柏偉；張博勝、李維哲兩名行員球員；還有1年合約的謝宗融；蘇士軒、簡家暐、張家禾3名還有新秀合約的球員，總共11人，也算暫時躲過這次搶人風暴。

至於剩下還沒確定續約的台銀球員，大部分合約都到這個月30日結束，台銀預計等到7月1日這天，才會正式公開離隊球員名單，除非其它球隊提前在30日當天公布，台銀才會隨後公布離隊訊息，說簡單一點，就是一切照著合約精神走。

其實在今年即將增加全新職業聯賽「T1聯盟」之際，加上PLG擴編球隊到6隊，台灣籃球員的自由市場行情自然水漲船高，可是原本預估可能大失血的台銀，卻仍成功留住大部分球員，主要還是因為陳國維的領軍風格與執教能力備受自家球員肯定。