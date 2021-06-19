台中市議員李麗華表示，防疫不要分你我，市長盧秀燕通通保護，不解保護防疫第一線，中央為何要阻擾打疫苗，「台中市力挺盧市長到底！」（李麗華服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員李麗華指出，身為全國第一首先為鄰長施打疫苗的縣市，感到非常暖心，「永遠以人民優先，苦民所苦的市長媽媽，真正用心照顧市民」。（李麗華服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕開放19日起鄰長可以施打疫苗，卻傳出民進黨執政中央有意反對，台中市議員李麗華表示，防疫當前不要分你我，鄰長有藍有綠，盧秀燕通通保護，不解該保護的防疫第一線，中央為何要阻擾打疫苗，「台中市力挺盧市長到底！」

李麗華表示，為讓台中數萬名長輩通知接種疫苗，這兩周鄰長們協助查統人數、發送80歲以上、行動不便長者的接種疫苗通知單」。各區每里少則幾千人，上萬人比比皆是，因此鄰長是「防疫第一線人員」。

她強調，鄰長施打疫苗，與中央規定的，第二類第四項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員」完全符合。

多名太平區鄰長說，他們都親自到每個家庭訪查，有的還到工作所在地，例如工廠、菜市場、商店等等，都有相當的危險性，他們也是最了解在地里民家庭和長輩身體狀況，市府交辦下來就可以以最快速一天訪查，一天統整，再馬上回報，不管是效率或精神，都是滿分，更是第一線防疫人員。

李麗華指出，身為全國第一首先為鄰長施打疫苗的縣市，感到非常暖心，「永遠以人民優先，苦民所苦的市長媽媽，真正用心照顧市民」。

她透露，民進黨似乎透過中央流行疫情指揮中心向台中市府反彈，要求台中收回這項命令，痛批又是意識形態治國，罔顧人民生命安全，她與所有台中市1萬3000名鄰長站在一起，全力支持盧秀燕在這個周末優先讓鄰長施打疫苗，不讓民進黨又卡在台中防疫。