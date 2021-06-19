疫情期間傳來好消息，屏東年度形象影片《where？》入圍西班牙觀光影像節。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府於2020年推出的2支年度形象影片《where？》及《屏東，總是多一度》，充滿異國風情及主打台灣人情味的風格，令人印象深刻，日前報名參加「西班牙觀光影像節」，獲得評審青睞、雙雙入圍，在疫情期間傳來難得好消息，更取得為台灣爭光的門票。

屏東縣長潘孟安指出，在疫情三級警戒尚未解封之前，希望想出遊民眾可以透過影片中的美景，稍稍解悶，也期盼疫情早日趨緩，屆時會向全世界朋友展開雙臂歡迎，讓大家再一次感受屏東濃厚的人情味。

這2支影片中，《Where？》充滿異國風情、豐富色彩及動感魅力，每個畫面都彷彿置身國外，讓人忍不住驚呼「Where？」、「這裡是屏東嗎？」，這支影片也曾獲得美國高峰創意大獎旅遊類銀獎肯定。

至於《屏東，總是多一度》，主打台灣庶民人情味，邀請新生代女神溫貞菱參與拍攝，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰，到夜市玩彈珠台、射飛鏢，都觸動觀眾味蕾與心弦，讓觀眾認識「原來台灣最美好的樣子屏東都有」，這影片也在第三屆日本國際觀光影像節獲獎。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，西班牙觀光影像節在特雷斯德埃布雷地區最大的城市托爾托薩舉行，該地的35％面積為 2個自然公園，自然遺產受到聯合國教科文組織生物圈保護區標籤保護。這次入圍此次國際賽事，除了可望增加屏東在國際曝光度，也再次證明屏東形象宣傳影視能量備受肯定。