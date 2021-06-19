國內疫情趨緩，但政府採購疫苗不力，行政院拖到昨(18)日才正式授權台積電與永齡基金會可採購新冠肺炎疫苗。名經紀人夏春湧認為，蔡政府之所以一直要阻擋疫苗進口，原因就是沒料到高端會引起巨大爭議而騎虎難下，他更指出，後來蔡政府放寬疫苗進口，是為了下一次的選舉在算計，但他認為，蔡政府最後可能鈔票賺也不到，選票也留不住。

夏春湧今(19日)在臉書上表示，蔡政府為什麼一直擋進口疫苗？簡單的說就是「騎虎難下」，從一開始他們就沒有想到高端會引起如此大的爭議，當初他們一切的計畫，應該都有經過精密的討論，而所有的利益分配，也都有一定的比例，但是人算不如天算。

夏春湧指出，有4件事情，蔡政府並沒有預料到：

一. 高端的股價炒得太離譜，引起了大家的注意。

二. 郭台銘出來攪局要捐贈500萬BNT疫苗。

三. 高端疫苗實驗過程的疑雲重重。

四. 派系利益的分贓不均。

夏春湧直言，民進黨政府的硬拗，已經是他們執政的法寶之一，為了面子、利益也好，總是想盡辦法自圓其說，他們不覺得有什麼不對，因為這就是他們的黨性，為了護高端，蔡政府拿出了吃奶的力氣，可是奶還沒吃到力氣已經放盡，看著輿論的鋪天蓋地和老百姓的義憤填膺，蔡英文政府才不得不妥協。

夏春湧認為，蔡政府願意放寬郭台銘進口疫苗的動作，絕對不是因為他們幡然悔悟，而是為了下一次選舉不要流失太多選票在算計，一萬多人感染他們不在意，500多人死亡他們沒感覺，因為這些對他們來說和鈔票一樣，都只是數字，他們看的不是現在的傷亡，而是未來高端的鈔票。

夏春湧更解釋為何蔡政府騎虎難下，「因為騎在鈔票上面誰願意下來？」而民間購買的疫苗能不能成真，目前還不知道，但他認為，蔡政府可能鈔票賺不到，選票大概也留不住了，天作孽猶可違，自作孽不可活，雖有千慮必有一失，「高端啊高端，我希望你是壓垮蔡英文政府的最後一根稻草！」