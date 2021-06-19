新北市長侯友宜今（19日）主持防疫記者會，侯友宜表示，假日期間傳統市場生意最好，要嚴格落實，全市共有168處市場，目前10處自主停市，曾有3處未落實人流管控，目前僅剩下1處未改善，市場一定要落實分流管控。

侯友宜強調，管制不鬆懈、稽查不怠慢，市場一定要落實分流管控。