新北168處市場 10處自主休市仍有1處未落實分流管控 15:242021/06/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（19日）主持防疫記者會。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（19日）主持防疫記者會，侯友宜表示，假日期間傳統市場生意最好，要嚴格落實，全市共有168處市場，目前10處自主停市，曾有3處未落實人流管控，目前僅剩下1處未改善，市場一定要落實分流管控。 侯友宜強調，管制不鬆懈、稽查不怠慢，市場一定要落實分流管控。 新北疫苗接種年齡再降低 解除居家隔離前一律加採PCR 企業員工餐廳沒採梅花座 侯友宜下重話：不改善就勒令停業 #市場 #分流管控 #落實 #168 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 04:102021/06/19 財經要聞 長者因接種死亡 桃園發10萬慰問金 04:102021/06/19 地方新聞 數位時代 保險交易網路化 11:302021/06/19 財經 議員許淑華揪出北農確診者 轟匡列不到位 14:032021/06/19 生活 台東大武港區1人溺水 救起時已無呼吸心跳 12:002021/06/19 社會 去年死亡數負成長 11年首見 04:102021/06/19 生活新聞 全國村里長聯誼總會上書蔡總統 籲幫鄰長、志工打疫苗 12:582021/06/19 政治 關在家太悶 新北推毛孩居家運動 04:102021/06/19 地方新聞 駕駛疑行駛國道積水處「打水漂」失控撞護欄女乘客當場死亡 10:582021/06/19 社會 友達9年前下定決心解決這問題 94％廢水回收率勝台積電 11:202021/06/19 財經 新莊宏泰市場外圍攤商確診 自信路段休市3天 13:172021/06/19 生活 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 高嘉瑜被爆關說疫苗 禾馨營運長回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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