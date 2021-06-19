居家使用快篩試劑流程。（圖／食藥署提供）

新冠肺炎本土疫情未歇，為找出潛藏病例，食藥署近期核准4款快篩試劑的使用，分別來自5家廠商，預計下周開始供應。今日食藥署公布使用指引，呼籲民眾檢出陽性後儘速帶試劑就醫，若為隔離、檢疫者則需告知衛生局或1922。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長錢嘉宏表示，目前食藥署共核准了4款家用試劑，其中3款為進口產品，1款為國產產品。進口產品為1款核酸試劑、2款抗原試劑，而國產的產品則是抗原試劑。

藥師公會全聯會昨呼籲政府，儘速規劃試劑使用衛教資訊與方法，建立起負責任的廣篩策略，避免僅是消極地販售試劑給民眾。今食藥署便公布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」，供民眾依循。

根據指引，民眾若為居家隔離、檢疫者，測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；若為非居家隔離、檢疫者測出陽性，則要戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

若測出結果為陰性，食藥署提醒民眾仍請遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

錢嘉宏表示，目前食藥署並未允許在網路販售快篩試劑，民眾若要購買，請洽藥妝店、藥局等，並要確認產品名稱是否有「家用」包，裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣。另要留意產品效期，並依使用說明書進行採檢及操作。

據食藥署了解，抗原試劑的價格大約會是幾百元，而核酸試劑則是上千元。若民眾已出現新冠肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。另外，由於快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷新冠肺炎的依據。

錢嘉宏也說，食藥署已要求業者提供書面和影片的使用教學，若有民眾希望面對面教學，可以詢問藥師。若對家用快篩試劑有任何疑問，請洽原購買地點或試劑廠商，另部分藥局亦提供新冠肺炎家用快篩試劑使用諮詢服務。

民眾若需得知家用快篩試劑產品核准名單、可提供諮詢之藥局清單，可至食藥署網站(http://www.fda.gov.tw)的業務專區 > 醫療器材 > COVID-19 防疫醫材專區 > 家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。