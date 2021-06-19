台灣COVID-19疫情有緩和趨勢，今（19）日中央流行疫情指揮中心在下午2時記者會上宣布，國內新增128起確定病例，分別為本土個案127例和境外移入1例，以及死亡確診20例。對此，指揮官陳時中振奮人心的表示，目前受影響縣市有變少，擴張範圍逐漸受到控制，不過舉國上下仍要持續努力。也許是指揮中心捎來好消息，悶壞的民眾興奮之餘，見到阿中部長今日配戴的黑色金字口罩，上面印有「請保持距離，把口罩戴好」都特別關注，不少人留言好奇哪裡買，掀起一陣熱議。

本土疫情降溫，指揮中心陳時中今日因此在記者會上表示，今日7縣市受影響，擴張範圍漸漸受控，整體發展趨勢往下，不過中央到地方還要持續努力，更努力去控制下來。至於今日新增個案數創3級警戒以來新低，是否為端午節管制措施見效？陳時中回應，端午節剛過5天，人流管制應是有效，但有沒有影響還仍須多幾天觀察。

語畢他不忘重申，大家不能放鬆，稍微放鬆，又是一大段時間要清理，目前台灣處於控制疫情階段，需要大家全心全意控制，趨勢雖朝好的方向發展，但稍微不注意就會很嚴重，因此還是以控制為主，對於準備鬆綁疫情措施語帶保留。

也許是陳時中帶來激勵人心的消息，許多民眾看到他今日配戴的黑色金字口罩，上面印有「請保持距離，把口罩戴好」都十分好奇，忍不住在留言區歪樓，求問各路大神哪裡有賣，意外刮起一陣炫風。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922