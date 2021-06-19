台北市知名肝病診所「好心肝」日前被爆偷打疫苗，名單上還都是政商、媒體界高層，引爆全台怒火，經北市政風處1周調查，由於好心肝2家診所施打名單，幾乎不是第1至3類人士，將個別開罰200萬。另2家獲得疫苗的診所，禾馨正在比對相關名單中，合眾則確認名單無虞。

台北市長柯文哲表示，此案鬧得沸沸揚揚，佔領全國各大call in節目，但他的態度是「開放政府，全民參與」，且公開透明是政治價值，有做錯、做不好的地方，調查清楚後修一修，政風處所調查的報告，也有義務要和社會揭露。

督導衛生局的北市副市長黃珊珊指出，當時局內說法是股長同意將15、100瓶AZ疫苗分別交給好心肝施打，10日也在記者會上並公開獲取疫苗的3家診所，分別為好心肝、小禾馨與合眾診所，當天也讓檢調單位介入調查。

政風處長沈鳳樑指出，禾馨自5月31日到6月8日共拿到85瓶疫苗，原因是5月30日有「中央級某民代」轉達要求，當時黃世傑就轉給蔡姓專員評估，後來與禾馨聯繫後，第一次核發40瓶陸續到6月8日，總共85瓶。

沈說，好心肝則是自5月20日表達訴求，當時的聯繫窗口吳姓股長沒有同意，但1日為因應擴大疫苗施打計畫，當時有調查北市診所意願，禾馨和好心肝都有回覆。由於好心肝仍持續跟股長連絡，希望給診所人員和義工施打，股長基於7日已經給過小禾馨，且有填施打意願書，將其視為合約醫療院所，因此7日就在沒簽呈的情況下核發15瓶，8日又在余科長同意下再給100瓶，剩下2瓶則是透過中正健康服務中心詢問，最後發給合眾診所。

黃珊珊表示，根據中央今年的疫苗接種計畫，內容並未限制疫苗施打地點，只針對施打對象進行規範，雖然衛生局的作法沒違反規定，但顯然與北市府配發政策抵觸。由於黃世傑為政務官，不適用公務人員考績法將另行檢討，蔡專員、余科長及吳股長則交由相關機關的考績會檢討行政責任，此報告也會給廉政委員會進行審查。

黃珊珊說，好心肝的2家診所已經查明，他們大部分都是給非第1到3類人員施打，將各罰200萬，小禾馨目前正在比對、清查名單，合眾施打對象則都跟醫療人員有關，相關清查結果會再跟社會報告。