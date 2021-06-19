台灣新冠肺炎本土疫情近來雖有趨緩跡象，但三級警戒仍持續到6月28日，不過近來美國加州宣布解封，讓住在該地的兩性作家御姊愛透露生活不僅已經恢復正常，甚至可以不用戴口罩，重返過去正常社交的生活。

御姊愛透露經過一年三個月的居家自主隔離後，加州終於宣布解封了，走進速食餐廳時，還不敢置信的詢問服務生：「真的不用戴口罩嗎？」當得知確定不用時，坦言當下差點激動到要哭了，不過突然大規模不用戴口罩、不用維持社交距離，就連餐廳和遊樂園都恢復正常營業，讓她坦言仍會感覺到毛毛的，甚至會心存懷疑反問自己：「真的可以了嗎？」

就在生活都逐漸回歸日常後，御姊愛才意識到昔日平凡無奇的生活，原來是多麼幸福，對於台灣目前疫情升溫升至三級警戒，她也以這一年三個月的經驗為例，強調：「台灣現在的不便，我們都經歷過，完全可以體會，但相信不久之後，就能回到日常，要有信心，祈禱台灣回歸美好日常，近在眼前。」

對此，網友也紛紛回應：「在戶外我可以不戴口罩，但是去室內賣場，我還是會戴口罩保護自己」、「別人經歷一年多的封城，台灣一個月就罵翻天，完全忘了曾經有過一年五個月的幸福時光」、「室內我真的也沒辦法不戴口罩⋯小心變種病毒」、「還是戴著保護自己，變種病毒越來越多」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922