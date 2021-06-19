宜蘭縣今（19）日依舊沒有新的確診案例，連續第5日「嘉玲」到訪，先前傳出金六結營區有人確診，所幸經擴大篩檢後，相關匡列人員的採檢結果皆為陰性；至於疫苗施打部分，即使宜蘭縣沒有施打疫苗後猝死的事件，但昨（18）日針對88歲以上長者的疫苗施打比例持續下降，似乎也顯現出民眾對於AZ疫苗的安全疑慮越來越明顯。

宜蘭縣的疫情趨緩，連續5日沒有新的確診病患，全縣累計確診數仍停留在93人，累計死亡病例為2人，居家隔離人數只剩下35人，已完成1萬7499件篩檢，陽性率為0.53％，持續下降中。

有關縣府在日前接獲其他縣市通報，金六結營區有1人休假返家後確診，縣府立刻聯繫國防部軍醫局展開各項防疫作業，匡列接觸者19人居家隔離，另擴大匡列同寢室及同車等共27人自主健康管理，同時已完成其中30人採檢，採檢結果皆為陰性。

縣府昨日再予軍方合作在營區內進行擴大篩檢，採快篩及核酸檢驗同時辦理，共檢驗287人，其中有1例快篩結果為陽性，所幸再經核酸檢驗確認後為陰性，另286人核酸檢驗結果都是陰性。

在疫苗接種進度上，縣府昨日共通知1254名88歲以上的長者，實際接種419人，接種率為33.4％，累計3日共通知3822名長者，實際接種1691人，接種率為44.2％，但進一步觀察接種人數及比例則發現，依排定時間前往接種的比例，第一天（16）日為57.2％、第二天（17）日降為41.8％，第三天（18）日再降至33.4％，接種比例明顯地按日下降。